Кузбассовец пытался сдать вещи в обворованный им же ломбард

На кадрах, которые засняла камера видеонаблюдения в одном из ломбардов поселка Яшкино, видно, как мужчина берет бензопилу и, даже не пытаясь спрятать ее, выносит из помещения. Затем он возвращается на место преступления и повторяет свои действия еще раз. На следующий день кузбассовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сдать в этот же ломбард перфоратор, однако продавец узнала его.

Правоохранители задержали злоумышленника. Оказалось, что 38-летний мужчина уже был судим за подобное преступление, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Для дальнейших разбирательств кузбассовец был передан в полицию.