Кузбассовец пытался решить конфликт в магазине с помощью топора

Инцидент произошел в Междуреченске. У горожанина возник конфликт с работником одного из сетевых магазинов на проспекте Строительном. После словесной перепалки посетитель ушел, но вскоре вернулся с топором и попытался напасть на работника торговой точки, однако тот смог обезвредить нападавшего и вместе с очевидцами удерживал агрессивного посетителя.

Прибывшие на место силовики задержали 41-летнего ранее судимого междуреченца. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.