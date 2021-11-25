Кузбассовец-пьяница из мести зарезал домашнюю собаку при жене и детях

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Житель кузбасского города не смог совладать с гневом, когда супруга отказала ему в покупке спиртного. Жертвой агрессора стал домашний питомец, которого он зарезал на глазах у обидчицы и детей.

Пьяный беловчанин решил проучить свою жену за то, что она отказала ему в покупке спиртного. Правда способ для мести мужчина выбрал крайне изощренный: он достал из будки 10-летнюю собаку

и заколол ее при домочадцах.

На глазах у супруги и двоих несовершеннолетних детей он вытащил из будки 10-летнюю собаку и нанес животному несколько смертельных ударов ножом, рассказали о происшествии в правоохранительных органах региона.

В ходе следствия живодер признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" передано в суд. За убийство питомца 57-летний глава семейства может отправиться в тюрьму на пять лет.

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