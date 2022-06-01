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Кузбассовец проведет всю жизнь в колонии за убийство женщины с детьми

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Суд вынес приговор жителю Кемеровской области, который совершил убийство нескольких человек и надругательство над телами.

Установлено, что 27-летний кузбассовец пришел в гости к своей 28-летней знакомой, и они вместе начали употреблять алкоголь. После этого между приятелями началась ссора. Мужчина взял нож и нанес им множественные ранения женщине, ее 9-летнему сыну и 7-летней дочери. После этого злоумышленник собрал вещи со следами крови, взял мобильный телефон потерпевшей и скрылся. Тела женщины с детьми были обнаружены после того, как соседи забеспокоились из-за долгого отсутствия семьи на виду. Благодаря найденным на месте преступления следам, убийца был обнаружен в течение нескольких часов.

‒ В ходе предварительного следствия также было установлено, что обвиняемый совершил надругательство над телами умерших, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, а также о надругательстве над телами умерших. Экспертиза признала кузбассовца вменяемым. Со следствием он сотрудничал, вину признал.


Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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