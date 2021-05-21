Кузбассовец «прописал» четверых иностранцев в доме без окон и дверей

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Жители зарубежья зарегистрировались в непригодном для проживания доме в Юрге. Помог им в этом местный житель. По факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские в Юрге в ходе рейда установили, что четверо иностранцев фиктивно зарегистрированы в городе.


Разбираясь в причинах нарушения действующего законодательства, правоохранителям удалось установить, что «прописал» жителей зарубежья в полуразрушенном доме 33-летний местный житель. Отмечается, что в жилище, в котором были зарегистрированы иностранцы, отсутствовали все двери, окна, система электропитания и отопления. Фактически мигранты никогда не появлялись в полуразрушенном доме.


В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Теперь мужчине, «приютившем» иностранцев, грозит до 3 лет заключения в местах лишения свободы.

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