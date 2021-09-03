Кузбассовец пропал без вести после ухода из больницы

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Полицейские объявили о начале поисков жителя Анжеро-Судженска, который в сланцах ушел из больницы и бесследно исчез.

В Кузбассе разыскивается без вести пропавший житель Анжеро-Судженска Вячеслав Фомин, родившийся 29 апреля 1973 года.

— 30 августа 2021 года он ушел из 2 корпуса Центральной городской больницы в городе Анжеро-Судженске, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, — рассказали в областном ГУ МВД.

Согласно ориентировке правоохранителей, мужчина ростом около 162 см, худощавого телосложения, русый. Покинул медучреждение в трико темно-синего цвета, такого же оттенка футболке и черных сланцах.


Владеющие сведениями о месте пребывания горожанина просят анонимно сообщить об этом по телефонам 8-(38453)-6-46-45 либо "02" ("102" с мобильного).

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