Кузбассовец "прогорел" на инвестициях из-за мошенников

1
Фото:  

Житель Кемеровской области, желая заработать дополнительные деньги, перевел мошенникам более 500 000 рублей.

Житель Тисульского округа в октябре 2021 года нашел в Сети предложение о хорошем заработке благодаря инвестициям. Он зарегистрировался на сайте и с ним связался консультант для дальнейших действий.

– В течение месяца потерпевший переводил денежные средства на указанные аферистом счета, рассчитывая на увеличение прибыли, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Всю процедуру перевода денежных средств контролировал в телефонном режиме «представитель торгов». Однако, когда мужчина решил вывести вложенные им денежные средства, сделать это ему не удалось. Наставник перестал выходить на связь, и тогда кузбассовец обратился в полицию. Сумма ущерба составила 500 000 рублей.


На данный момент личность злоумышленника устанавливается. Согласно статье УК РФ "Мошенничество", "брокеру" грозит до шести лет лишения свободы.


Напомним, беловчанин стал жертвой мошенников, которые предлагали ему выгодное предложение по инвестициям.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33361

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined