Житель Тисульского округа в октябре 2021 года нашел в Сети предложение о хорошем заработке благодаря инвестициям. Он зарегистрировался на сайте и с ним связался консультант для дальнейших действий.

– В течение месяца потерпевший переводил денежные средства на указанные аферистом счета, рассчитывая на увеличение прибыли, – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Всю процедуру перевода денежных средств контролировал в телефонном режиме «представитель торгов». Однако, когда мужчина решил вывести вложенные им денежные средства, сделать это ему не удалось. Наставник перестал выходить на связь, и тогда кузбассовец обратился в полицию. Сумма ущерба составила 500 000 рублей.

На данный момент личность злоумышленника устанавливается. Согласно статье УК РФ "Мошенничество", "брокеру" грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, беловчанин стал жертвой мошенников, которые предлагали ему выгодное предложение по инвестициям.