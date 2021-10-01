Кузбассовец призвал власти к ответу из-за нехватки врачей в больницах

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Житель Кемеровской области поинтересовался, для чего возводить новые больницы, если проблема с кадровым дефицитом не решена. Региональный Минздрав ответил кузбассовцу.

Подписчик губернатора Сергея Цивилева в соцсетях прокомментировал публикацию о возведении новой больницы в Междуреченске. Кузбассовца интересует, зачем строить еще больше учреждений, если работать в них некому

– Какой толк от этих больниц, если в них нет врачей. Укомплектованность больниц/поликлиник 60%, – написал мужчина.

Представители кузбасского Минздрава прокомментировали сообщение, отметив, что для привлечения специалистов больницы участвуют в ярмарках вакансий в учебных заведениях, выделяются места для целевого обучения.

– Ежемесячно на сайте ГКУ Центр занятости населения Кузбасса размещаются сведения о вакантных местах медицинского персонала, иных интернет ресурсах по поиску работы, а также на официальном сайте медорганизаций и Минздрава Кузбасса, – рассказали в министерстве.

При этом жители шахтерского края посчитали подобный ответ отпиской и заявили, что для привлечения врачей нужна мотивация.

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