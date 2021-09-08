Кузбассовец приехал с 10-летними девочками к месту убийства на такси

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В распоряжении у СМИ появилась новая информация о дне, когда 10-летних девочек из Киселевска в последний раз видели живыми в компании подозреваемого. Как оказалось, в частный сектор школьниц со взрослым мужчиной доставил таксист.

Как стало известно, в продуктовом магазине подозреваемый приобрел своим будущим жертвам сладкие презенты, а после они сели в автомобиль к таксисту, которого местные жители часто замечали в районе торгового центра на улице Томской.


При этом водителю авто злоумышленник представился дедушкой 10-летних девочек, передал информацию "Московский Комсомолец". Высадились школьницы с мужчиной на территории около "нежилых на вид домов", что не вызвало у таксиста никаких подозрений.

– Имя и фамилию его выяснить пока не удалось. Правоохранители пока тоже официально не подтверждают эту информацию, – сообщило издание.

Как стало известно ранее, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух детей кузбассовца. Также редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель региона сознался в убийстве двух 10-летних школьниц, а СК опубликовал видео с места обнаружения погибших в Киселевске школьниц.

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