Кузбассовец при попытке взять кредит лишился более 100 000 рублей

Прокопчанину поступил звонок с информацией о том, что ему одобрен кредит. Так как перед этим мужчина оформлял заявку в Интернете на заем крупной суммы, то подвоха он не заметил.

- "Сотрудница банка" объяснила, что для оформления договора необходимо внести 3500 рублей за открытие счета, 36 500 рублей - за страховой полис, 28 600 рублей - за расширение счета и 60 500 - за другие "необходимые услуги", – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина выполнил все требования и отправил деньги по указанным реквизитам. Следующий звонок с организации был с требованием внести новую сумму. Тогда прокопчанин понял, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 130 000 рублей.

В данный момент личность подозреваемого устанавливается. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.