Кузбассовец при попытке взять кредит лишился более 100 000 рублей

1
Фото:  

Прокопчанин, оформляя кредит, лишился 130 000 рублей.

Прокопчанину поступил звонок с информацией о том, что ему одобрен кредит. Так как перед этим мужчина оформлял заявку в Интернете на заем крупной суммы, то подвоха он не заметил.

- "Сотрудница банка" объяснила, что для оформления договора необходимо внести 3500 рублей за открытие счета, 36 500 рублей - за страховой полис, 28 600 рублей - за расширение счета и 60 500 - за другие "необходимые услуги", – сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина выполнил все требования и отправил деньги по указанным реквизитам. Следующий звонок с организации был с требованием внести новую сумму. Тогда прокопчанин понял, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 130 000 рублей.


В данный момент личность подозреваемого устанавливается. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33368

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined