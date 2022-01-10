Кузбассовец предстанет перед судом за жестокое убийство возлюбленной

Трагедия произошла в январе 2021 года в Прокопьевске. Местный житель, 36-летний мужчина, пришел утром домой, будучи в нетрезвом состоянии. Его 26-летняя сожительница сделала ему замечание и высказала претензии на почве ревности. Начался конфликт, в ходе которого прокопчанин срезал у возлюбленной несколько прядей волос, нанес удары руками и ножевое ранение. После этого злоумышленник сбросил пострадавшую из окна. Упавшую с высоты пятого этажа женщину госпитализировали, однако она скончалась в медучреждении.

"Подозреваемый был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Мужчина настаивал, что сожительница сама выпрыгнула из окна. Однако следствием был проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые доказали причастность сожителя к смерти женщины", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении прокопчанина дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное с особой жестокостью" было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.