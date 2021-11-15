Кузбассовец предстанет перед судом за смертельное избиение пожилого отца

Инцидент произошел в марте 2021 года в Прокопьевске. По версии следствия, 42-летний местный житель распивал алкоголь у себя дома, где находились и его родители. Пьяный прокопчанин начал конфликт со своей матерью, которая спрятала ключи от его автомобиля. Когда за женщину заступился супруг, кузбассовец стал избивать своего 65-летнего отца. При этом пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Матери не удалось остановить избиение, поэтому она обратилась за помощью к знакомым, которые вызвали "скорую". Медики госпитализировали пенсионера, однако тот скончался от черепно-мозговой травмы.

Правоохранители задержали прокопчанина и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". По ходатайству суда мужчина был заключен под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Со следствием злоумышленник не сотрудничал, своей вины не признал.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.