Кузбассовец предстанет перед судом за продажу имущества отца экс-супруги

Перед судом в Кузбассе за продажу имущества отца бывшей жены предстанет 44-летний ранее неоднократно судимый мужчина. По информации правоохранителей, обвиняемый в марте на время взял у экс-тестя сварочную технику, после чего сдал ее в ломбард, выручив 2 тысячи рублей. Своими действиями мужчина причин ущерб, размер которого составил 6 тысяч и 500 рублей.

- Потерпевший пытался вернуть технику самостоятельно, но после безуспешных попыток обратился за помощью в полицию. Оперативники задержали злоумышленника, он стал фигурантом уголовного дела, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту расследование дела, возбужденного ранее в отношении горожанина по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», подошло к концу. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

В полиции уточняют, что вору грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.