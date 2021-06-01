+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец предстанет перед судом за повлекшее травмирование рабочего нарушение правил безопасности

0
Фото:  

Сотрудник «Водоканала» в Прокопьевске оказался засыпан землей и глиной, из-за чего получил множественные травмы. В этой же связи было возбуждено уголовное дело, которое вскоре разберут в суде.

Как стало известно, произошел инцидент еще в августе 2020 года. Тогда же 60-летний обвиняемый по делу, находясь в должности руководящего работами на объекте замены канализационных труб, нарушил правила по охране труда. Так, он, не обеспечив крепление стенок в выкопанной траншее, отправил туда рабочих.


Как результат, 3-метровая яма начала осыпаться прямо в тот момент, когда в ней находились трое рабочих. Из-за обвала под землей оказался 31-летний слесарь. Его же с места происшествия госпитализировали и заключили, что он переломал ребра и позвонки. Отмечается, что замначальника участка АО "ПО Водоканал" в ходе следственных мероприятий не отрицал своей вины и сотрудничал со следствием.


К текущему моменту материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), с обвинительным заключением были направлены на рассмотрение в суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25605

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined