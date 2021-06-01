Кузбассовец предстанет перед судом за повлекшее травмирование рабочего нарушение правил безопасности

Как стало известно, произошел инцидент еще в августе 2020 года. Тогда же 60-летний обвиняемый по делу, находясь в должности руководящего работами на объекте замены канализационных труб, нарушил правила по охране труда. Так, он, не обеспечив крепление стенок в выкопанной траншее, отправил туда рабочих.

Как результат, 3-метровая яма начала осыпаться прямо в тот момент, когда в ней находились трое рабочих. Из-за обвала под землей оказался 31-летний слесарь. Его же с места происшествия госпитализировали и заключили, что он переломал ребра и позвонки. Отмечается, что замначальника участка АО "ПО Водоканал" в ходе следственных мероприятий не отрицал своей вины и сотрудничал со следствием.

К текущему моменту материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), с обвинительным заключением были направлены на рассмотрение в суд.