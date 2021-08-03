Кузбассовец предстанет перед судом за покупку поддельного листа нетрудоспособности

По информации, собранной силовиками в ходе следственных мероприятий, деньги работник эксплуатационного депо Тайга Западно-Сибирской железной дороги перевел фельдшеру поликлиники № 4 на станции Тайга ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Кемерово» в июле прошлого года. Сделал это кузбассовец, предварительно договорившись с врачом на оказание «услуг» по признанию его нетрудоспособным без проведения диагностических мероприятий. Средства в размере 4 500 рублей поступили на банковский счет медика, а горожанин передал лист в бухгалтерию предприятия, на котором трудился.

По данному факту, как отметили в западно-сибирской транспортной прокуратуре, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа).

Силовики также установили, что тот самый врач, которого подкупил кузбассовец, оказывает подобные услуги не в первой. Совершив шесть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.2 (мелкий коммерческий подкуп), и шести преступлений по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление поддельных документов), он уже получил свое наказание: решением Центрального районного суд Кемерова его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы.

Дело, возбужденное в отношении одного из его клиентов, вскоре разберут в том же суде.