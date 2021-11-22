Кузбассовец предстанет перед судом за интимную переписку с детьми

По версии следствия, 27-летний житель Кузбасса с апреля 2018 по февраль 2020 года переписывался со своей страницы в социальных сетях с несколькими несовершеннолетними, возрастом от 11 до 15 лет. Трое детей были из Кемеровской области, остальные же проживали в других регионах. Переписка велась на интимные темы, при этом мужчина достоверно знал о возрасте своих собеседников. Отмечается, что с мальчиком кузбассовец переписывался от имени девочки. Некоторые из детей получили от злоумышленника фотографии интимного характера.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Проведенные экспертизы показали вменяемость злоумышленника, а также наличие тем сексуального характера в его переписках с детьми.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.