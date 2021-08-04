Кузбассовец предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственного сына

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Дело об убийстве 46-летнего жителя Белова, фигурантом в котором стал отец погибшего, вскоре разберут в суде.

Как считают следователи, инцидент произошел в феврале 2021 года, когда 66-летний кузбассовец распивал спиртное со скончавшимся сыном. В ходе застолье между ними произошел конфликт. Беловчане решили выйти на улицу, где старший взялся за топор, которым нанес родственнику несколько ударов по шее.


Из-за полученных ран кузбассовец скончался на месте. Его отец рассказал о произошедшем супруге по мобильному, женщина вызвала правоохранителей.


Престарелого беловчанина задержали, он не стал отрицать своей вины в причастности к совершенному преступлению. По мере расследования ему была назначена предварительная психиатрическая экспертиза, по итогам которой его признали вменяемым.


Расследование дела, возбужденного в отношении 66-летнего кузбассовца по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), к текущему моменту уже было завершено, материалы направлены в суд.

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