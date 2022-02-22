Кузбассовец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девочек

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Ранее судимый житель Мысков пойдет под суд. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве детей.

Трагедия произошла в сентябре 2021 года в Киселевске. К 41-летнему мысковчанину, стоящему на остановке, подошла 10-летняя девочка. Она попросила у мужчины семечки, чтобы покормить голубя. Пьяный кузбассовец предложил купить ей и ее подруге сладости, а также еду для птицы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера, чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище", ‒ сообщили в ведомстве.

К правоохранителям обратились родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не пришла домой вовремя. Злоумышленника установили и задержали, после чего он дал признательные показания о том, где спрятал тела девочек.


В отношении мысковчанина были возбуждены уголовные дела об убийстве двух малолетних лиц, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении потерпевшей младше 14 лет, а также об уклонении от административного надзора. Суд рассмотрит их по существу в ближайшее время.

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