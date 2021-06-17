Кузбассовец предстанет перед судом из-за комментария в Сети

Сотрудники пресс-службы СУ СКР Кузбасса сообщили о завершении расследования дела, возбужденного ранее по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе сети «Интернет»). Обвиняемым по нему выступил 34-летний кузбассовец.

Из информации, собранной в ходе следствия, известно, что свой противозаконный комментарий мужчина разместил в Сети еще в марте 2019 года. В сообщении-ответе на новость о террористическом акте в другой стране мужчина публично оправдал преступника, совершившего его. Указанное высказывание заметили правоохранители.

- Оправдание терроризма жителем Крапивинского района выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы, - уточнили в ведомстве.

Текст проверили эксперты-лингвисты, заключив, что в комментарии действительно содержится оправдание терроризма. Его автору была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой он был признан вменяемым.

Обвиняемый не стал отрицать своей вины и сотрудничал со следствием. К текущему моменту вышеупомянутое уголовное дело уже направлено на рассмотрение в суд.