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Кузбассовец предстал перед судом за разбойное нападение на подростка

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Житель южной столицы Кемеровской области угрожал ножом девушке. Суд вынес ему приговор.

В январе 2022 года новокузнечанин подошел на улице к 17-летней горожанке. Будучи пьяным, 50-летний мужчина приставил к телу подростка нож и потребовал деньги, угрожая расправой. Девушка испугалась и передала злоумышленнику 1 000 рублей, после чего мужчина скрылся.


Правоохранители задержали кузбассовца и возбудили в отношении него дело о разбое. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за преступления против жизни и здоровья. Свою вину мужчина признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с новокузнечанина взыщут 1 000 рублей в счет возмещения ущерба подростку.

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