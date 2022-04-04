Кузбассовец предстал перед судом после избиения подростка и бегства в Гватемалу

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Суд вынес приговор жителя одного из городов Кемеровской области, который скрывался за границей после преступления против несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в мае 2019 года в Юрге. В одно из медучреждений был доставлен 16-летний юноша с черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что травму подростку нанес палкой 42-летний мужчина. Злоумышленника установили, однако от правоохранителей он скрылся, после чего был объявлен в международный розыск. Лишь в сентябре 2021 года юргинца задержали сотрудники Интерпола в одном из аэропортов Москвы. Выяснилось, что кузбассовец вернулся в Россию из Республики Гватемала, где у него закончилась рабочая виза.


Злоумышленника этапировали в Кузбасс и обвинили в преступлении, предусмотренном п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мужчина признал вину и заявил, что ударил несовершеннолетнего в попытке разогнать толпу подростков.


Суд назначил юргинцу наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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