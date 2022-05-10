Кузбассовец предложил арендовать его квартиру с гардеробом за 70 тыс рублей

В южной столице Кузбасса владелец квартиры в 25-этажном доме на пересечении проспектов Пионерского и Ермакова решил сдавать в аренду свою недвижимость. За один месяц он просит от съемщиков 70 тысяч рублей, что существенно выше средних доходов жителей региона.

Из текста объявления следует, что в жилище имеется необходимая для комфортной жизни мебель и техника, в том числе и кондиционер, водонагреватель, посудомоечная и стиральная машины.

— В отделке использованы высококачественные износостойкие материалы, — уточнил автор.

В доме три полноценных комнаты: две спальни и студия, где соединены гостиная и кухня. Также имеется гардеробная и санузел.