Кузбассовец пожаловался на долгую и некачественную медпомощь его матери-инвалиду

В социальных сетях появилась жалоба от осинниковца, который рассказал, что его матери стало плохо 1 мая текущего года. По словам горожанина, скорую помощь пришлось ждать более часа, после чего на протяжении четырех часов женщину возили по больницам. Позднее ей был диагностирован обширный инфаркт.

‒ Это что за беспредел в медицине Кузбасса? Первого мая чуть не угробили ветерана труда долгим ожиданием скорой, ‒ высказался горожанин.

Также кузбассовец отметил, что после выписки его мать якобы уговорили отказаться от компенсации по инвалидности в счет получения лекарств, но в итоге женщина получила в аптеке лишь половину необходимых препаратов. Осинниковец заявил, что отправил жалобу в министерство здравоохранения еще 19 июля, однако по состоянию на 22 августа ответ не получил, хотя указанный срок реагирования на обращение составляет 30 дней.

В беседе с журналистом AVOKADO мужчина рассказал, что его мать является инвалидом третьей группы. Первый раз "скорая", по словам кузбассовца, была вызвана в 19:30, после чего к медикам поступило еще два звонка. В итоге карета скорой помощи прибыла в 20:50. Сначала женщину направили во вторую городскую больницу Новокузнецка, однако после этого перевезли в первую горбольницу, где ей и был диагностирован обширный инфаркт. Обратившись после выписки за препаратами, жительница Кузбасса обнаружила, что необходимые лекарства предоставили ей в неполном объеме. Также осинниковец поделился с редакцией AVOKADO данными о том, что первую жалобу на оказание медицинской помощи направил 19 июля. По словам жителя региона, ответа он так и не дождался. После повторной жалобы, отправленной 22 августа, ему также пришло сообщение о 30-дневном ожидании ответа.

При этом представители регионального Минздрава в социальных сетях заявили, что отреагировали на жалобу осинниковца посредством электронной почты еще 17 августа, после чего начали рассмотрение повторного обращения от 22 августа.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция AVOKADO направила официальный запрос в министерство здравоохранения Кемеровской области.