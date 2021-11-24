Кузбассовец пойдет под суд за убийство на ферме

По версии следствия, в июле 2021 года 49-летний житель Кемеровского района выполнял работы на животноводческой ферме. Там же присутствовал напарник кузбассовца, который распивал алкоголь и вел себя агрессивно. Мужчина разозлился на пьяного коллегу и стал делать ему замечания, на которые напарник отреагировал оскорблениями. Тогда кузбассовец нанес обидчику несколько ударов ножом в грудь, от чего тот скончался на месте. Злоумышленник сообщил о произошедшем своему руководителю, а тот вызвал правоохранителей.

Кузбассовца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Примечательно, что он около года назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.