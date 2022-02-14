Кузбассовец пойдет под суд за убийство диких животных

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Специалисты в Кемеровской области выявили мужчину, занимавшегося незаконной охотой. Теперь его ждет суд.

Улики были обнаружены в ноябре 2021 года в районе села Святославка Ижморского муниципального округа. Сотрудник департамента охраны объектов животного мира заметил кровь и признаки волочения туши животного. По следам от протектора шин специалисты вышли к дому местного жителя, куда в последствии вызвали полицейских. Правоохранители обнаружили на участке разделанные туши косули и зайца, а в автомобиле кузбассовца ‒ шерсть животных.


Подозреваемый, 58-летний сельчанин, признался, что взял карабин своего сына и выехал в лес, где застрелил зайца и косулю. При этом разрешения на охоту у мужчины не было. Нанесенный охотничьему фонду Кузбасса ущерб был оценен в более чем 120 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленник возместил ущерб. Возбужденное в отношении него дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ рассмотрит суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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