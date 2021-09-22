Кузбассовец пойдет под суд за регулярное истязание беременной жены

В феврале этого года в полицию Киселевска обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что муж, находясь в алкогольном опьянении, регулярно избивает ее. При этом пострадавшая находилась на восьмом месяце беременности. Стражи порядка задержали 26-летнего мужчину и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, на сегодняшний день по данному преступлению собрана достаточная доказательственная база.

Дело отправлено на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.