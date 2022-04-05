Кузбассовец пойдет под суд за размещение порно с экс-сожительницей

По версии следствия, в октябре 2021 года житель одного из городов Кузбасса выяснил, что его бывшая возлюбленная начала встречаться с другим мужчиной. После этого злоумышленник разместил в Сети интимное видео, в котором экс-сожительница принимала участие. Узнав об этом, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили в отношении кузбассовца уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ и ч. 1 ст. 242 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину.

Уголовное дело рассмотрит суд.