Кузбассовец пойдет под суд за распространение интимного видео с экс-возлюбленной

По версии следствия, 25-летний кузбассовец в сентябре 2021 года выложил в социальную сеть видеозапись интимного содержания. При этом в данном ролике участвовала экс-возлюбленная злоумышленника. Узнав о том, что видео попало в Сеть, женщина обратилась к правоохранителям.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Кузбассовец рассказал следователю, что разозлился из-за ссоры с бывшей возлюбленной.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.