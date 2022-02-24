Кузбассовец пойдет под суд за распространение интимного видео с экс-возлюбленной

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Правоохранители в Кемеровской области обвинили мужчину в незаконном распространении сведений о частной жизни.

По версии следствия, 25-летний кузбассовец в сентябре 2021 года выложил в социальную сеть видеозапись интимного содержания. При этом в данном ролике участвовала экс-возлюбленная злоумышленника. Узнав о том, что видео попало в Сеть, женщина обратилась к правоохранителям.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Кузбассовец рассказал следователю, что разозлился из-за ссоры с бывшей возлюбленной.


Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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