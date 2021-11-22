Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Местный 45-летний житель, возвращаясь домой после застолья, проходил мимо припаркованного в одном из дворов автомобиля "Mazda 3". Пьяный мужчина не смог удержаться на ногах и упал на машину. Это разозлило кузбассовца, и он направил свой гнев на транспортное средство: несколько раз ударил иномарку руками и ногами, повредив боковое зеркало, заднее крыло и бампер автомобиля.

Владелица машины обратилась к правоохранителям, которым удалось задержать злоумышленника неподалеку от места происшествия. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Сумма ущерба составила более 21 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое может получить злоумышленник, составляет пять лет лишения свободы.