Кузбассовец пойдет под суд за пьяную "схватку" с чужой иномаркой

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Житель одного из городов Кемеровской области предстанет перед судом за причинение ущерба чужому авто, который мешал ему пройти.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Местный 45-летний житель, возвращаясь домой после застолья, проходил мимо припаркованного в одном из дворов автомобиля "Mazda 3". Пьяный мужчина не смог удержаться на ногах и упал на машину. Это разозлило кузбассовца, и он направил свой гнев на транспортное средство: несколько раз ударил иномарку руками и ногами, повредив боковое зеркало, заднее крыло и бампер автомобиля.


Владелица машины обратилась к правоохранителям, которым удалось задержать злоумышленника неподалеку от места происшествия. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Сумма ущерба составила более 21 000 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое может получить злоумышленник, составляет пять лет лишения свободы.

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