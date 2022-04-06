Кузбассовец пойдет под суд за "пьяное" ДТП с двумя пешеходами

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Правоохранители направили на рассмотрение дело, возбужденное в отношении жителя Кемеровской области, совершившего наезд на людей в столице региона.

Инцидент произошел на парковке у здания № 90/1 по проспекту Ленина в Кемерове. Житель Ленинска-Кузнецкого, севший за руль в состоянии опьянения, сбил двоих горожан и скрылся. Здоровью одного из пешеходов был причинен тяжкий вред.


В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. "а, б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Были проведены судебные экспертизы, установлены и допрошены свидетели. Причастность кузбассовца к преступлению была доказана, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.


Дело рассмотрит суд.

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