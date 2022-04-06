Инцидент произошел на парковке у здания № 90/1 по проспекту Ленина в Кемерове. Житель Ленинска-Кузнецкого, севший за руль в состоянии опьянения, сбил двоих горожан и скрылся. Здоровью одного из пешеходов был причинен тяжкий вред.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. "а, б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Были проведены судебные экспертизы, установлены и допрошены свидетели. Причастность кузбассовца к преступлению была доказана, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Дело рассмотрит суд.