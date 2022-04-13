Кузбассовец пойдет под суд за попытку избежать ответственности

Инцидент произошел в январе 2022 года в Белове. По версии следствия, инспекторы ДПС ночью остановили легковую машину, за рулем которой был пьяный 24-летний горожанин без водительских прав. Молодой человек решил, что сможет договориться с правоохранителями и избежать составления протокола.

"Он сообщил, что на банковской карте у него имеется 50 тысяч рублей и предложил инспекторам ДПС проехать до банкомата, чтобы обналичить денежные средства", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Однако полицейские отказались и доложили о произошедшем руководству. Беловчанина обвинили в приготовлении к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.

Дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.