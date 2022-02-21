Кузбассовец пойдет под суд за подделку водительского удостоверения

Житель Киселевска ездил за рулем своей иномарки "Хендай Крета". Прошлой осенью сотрудники ГИБДД проверили 49-летнего автомобилиста и обнаружили признаки подделки водительского удостоверения.

Документ передали на экспертизу, которая подтвердила, что он поддельный. А серия и номер настоящих прав принадлежат иному человеку. Мужчина признался, что приобрел фиктивные водительские права через Интернет за 30 000 рублей, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении горожанина завели уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Ему грозит до одного года лишения свободы.