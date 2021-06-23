Кузбассовец пойдет под суд за найденные в «заброшке» патроны

К текущему моменту расследование уголовного дела, возбужденного ранее по ч. 1 ст. 222 УК РФ, подошло к завершению. Фигуранту – 33-летнему ранее судимому местному жителю – было предъявлено обвинение в незаконном хранении патронов.

Предшествовали заведению указанного дела оперативно-розыскные мероприятия, которые были организованы силовиками по соответствующей информации. Данные при проверке подтвердились.

- В квартире местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 8 патронов. Экспертиза подтвердила, что они пригодны для производства выстрела, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Также полицейскими было установлено, что патроны мужчина начал хранить в декабре 2020 года, а разыскал он их на территории заброшенного здания.

Уголовное дело уже было направлено на разбирательства в суд. Мужчине грозит до 4 лет заключения в местах лишения свободы.