Кузбассовец пойдет под суд за кражу со двора бывшего тестя

Ранее неоднократно судимый 32-летний новокузнечанин пришел к бывшему тестю для того, чтобы воспользоваться портативной аудиоколонкой. Пока отец бывшей жены отсутствовал, мужчина заметил у него во дворе бензопилу и решил забрать инструмент себе. Злоумышленник сдал похищенное в комиссионный магазин и выручил 2 000 рублей, которые затем потратил. При этом бывший тесть горожанина понес ущерб в 6 500 рублей.

Правоохранители возбудили в отношении новокузнечанина уголовное дело о краже. Он предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.