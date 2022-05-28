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Кузбассовец пойдет под суд за кражу со двора бывшего тестя

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Житель Новокузнецка обокрал отца экс-супруги и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее неоднократно судимый 32-летний новокузнечанин пришел к бывшему тестю для того, чтобы воспользоваться портативной аудиоколонкой. Пока отец бывшей жены отсутствовал, мужчина заметил у него во дворе бензопилу и решил забрать инструмент себе. Злоумышленник сдал похищенное в комиссионный магазин и выручил 2 000 рублей, которые затем потратил. При этом бывший тесть горожанина понес ущерб в 6 500 рублей.


Правоохранители возбудили в отношении новокузнечанина уголовное дело о краже. Он предстанет перед судом, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Да!
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