Кузбассовец пойдет под суд за избиение сожительницы и полицейского

Анжеро-Судженец, будучи пьяным, избил свою сожительницу. На место разбирательств прибыли правоохранительные органы, которые забрали выпившего мужчину в отделение полиции.

Там 40-летний местный житель продолжал противоправные действия: кричал и матерился, а потом и вовсе ударил сотрудника полиции, передает СК по Кемеровской области.

Теперь на раннее судимого кузбассовца возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Материалы передали в суд.