Кузбассовец пойдет под суд после падения промышленного альпиниста

Инцидент произошел в мае 2021 года в Ленинске-Кузнецком. По версии следствия, 35-летний местный индивидуальный предприниматель нанял для выполнения строительных работ 28-летнего горожанина. При этом привлеченный в качестве промышленного альпиниста ленинск-кузнечанин не имел профессиональной подготовки, а также не прошел обучение по безопасной работе на высоте. Предприниматель, в свою очередь, не проверил альпинистское снаряжение, не контролировал правильность его использования и не был на стройплощадке. В результате этого промышленный альпинист сорвался с высоты около 12 метров и получил травмы различной степени тяжести.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Теперь мужчине предстоит предстать перед судом.