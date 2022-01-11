Кузбассовец пойдет под суд после конфликта в баре

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Правоохранители в Кемеровской области направили в суд дело о покушении на убийство, возбужденное в отношении ранее судимого мужчины.

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре прошлого года в пивном баре Междуреченска. Местный житель, 51-летний мужчина, начал проявлять агрессию к двум посетителям 23 и 27 лет: кузбассовец заявлял, что молодым людям нечего делать в заведении. Они попытались разрешить конфликт с помощью разговора, однако злоумышленник нанес гостям бара ножевые ранения в живот. Один из посетителей перехватил руку нападавшего и выбил орудие преступления. Агрессора удерживали в заведении до прибытия силовиков, а пострадавших госпитализировали в медучреждение, где им была оказана помощь.


Правоохранители задержали междуреченца и возбудили в отношении него дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Ранее судимый кузбассовец заявил, что не согласен с обвинением, и не сотрудничал со следствием.


Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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