Кузбассовец пойдет под суд после конфликта в баре

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре прошлого года в пивном баре Междуреченска. Местный житель, 51-летний мужчина, начал проявлять агрессию к двум посетителям 23 и 27 лет: кузбассовец заявлял, что молодым людям нечего делать в заведении. Они попытались разрешить конфликт с помощью разговора, однако злоумышленник нанес гостям бара ножевые ранения в живот. Один из посетителей перехватил руку нападавшего и выбил орудие преступления. Агрессора удерживали в заведении до прибытия силовиков, а пострадавших госпитализировали в медучреждение, где им была оказана помощь.

Правоохранители задержали междуреченца и возбудили в отношении него дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Ранее судимый кузбассовец заявил, что не согласен с обвинением, и не сотрудничал со следствием.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.