Кузбассовец пойдет под суд после гибели 14-летней внучки на пожаре

По версии следствия, 59-летний прокопчанин сам заменил в доме устройство защитного отключения на устройство большей мощности. Из-за этого возникло замыкание жил электропроводов, которое привело к пожару. На момент возгорания в здании находился сам кузбассовец, его жена и двое несовершеннолетних внуков. В результате пожара погибла 14-летняя внучка прокопчанина.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кузбассовец признал вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Дело направлено на рассмотрение в суд. Отмечается, что семья погибшей не состояла на профилактическом учете.