Кузбассовец повредил строящийся храм газовым резаком ради кражи

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Парень заинтересовался имуществом, находящемся на территории строящегося храма в Новокузнецке, и решил его присвоить, чем привлек внимание очевидца.

В южной столице Кузбасса задержали 21-летнего рецидивиста, который занимался демонтажом арматуры строящегося храма. Парня за странным занятием заметил прохожий и вызвал силовиков.


Злоумышленник по прибытии стражей порядка попытался уехать, сев в Иж-2125. Тем не менее ему это не удалось, кроме того, в его машине нашли резак по металлу.

– По предварительной информации, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием строителей на площадке, срезал с помощью инструмента металлическую опалубку с целью хищения, – сообщили в областной Росгвардии.

Задержанного передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств.

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