Кузбассовец повесил двух кошек на глазах у игравших во дворе детей

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Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о живодере, который пытался расправиться с животными прямо на балконе многоквартирного дома.

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях появилось сообщение от беловчанки, которая заявила, что во дворе дома на переулке Пржевальского, расположенного в Новом Городке, проживает живодер. По словам горожанки, неоднократно судимый мужчина повесил на своем балконе двух кошек. Свидетелями жесткого поступка стали дети, находившиеся в тот момент во дворе.

‒ Одна кошка погибла, вторую ребята сумели спасти, попросили отдать и он отвязал и сбросил ее им с балкона, ‒ сообщила женщина в одной из групп "ВКонтакте".

Комментаторы возмутились поступком мужчины и заявили, что автору поста необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о жестоком обращении с животными.

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