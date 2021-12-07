Кузбассовец повесил двух кошек на глазах у игравших во дворе детей

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях появилось сообщение от беловчанки, которая заявила, что во дворе дома на переулке Пржевальского, расположенного в Новом Городке, проживает живодер. По словам горожанки, неоднократно судимый мужчина повесил на своем балконе двух кошек. Свидетелями жесткого поступка стали дети, находившиеся в тот момент во дворе.

‒ Одна кошка погибла, вторую ребята сумели спасти, попросили отдать и он отвязал и сбросил ее им с балкона, ‒ сообщила женщина в одной из групп "ВКонтакте".

Комментаторы возмутились поступком мужчины и заявили, что автору поста необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о жестоком обращении с животными.