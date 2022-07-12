Кузбассовец потерял трудоспособность из-за пренебрегшего знаком водителя

Мариинец попал в ДТП, которое спровоцировал водитель, пренебрегший запретом обгона на участке дороги. Нарушитель выехал на встречную полосу в зоне действия соответствующего знака, где и совершил столкновение с автомобилем кузбассовца. В результате автоаварии здоровью жителя Мариинска был причинен тяжкий вред, мужчина лишился трудоспособности. Пострадавший подал в суд на виновника ДТП, требуя компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования истца, однако ответчик не торопился выплатить положенную сумму. Тогда приставы обратили взыскание на денежные средства должника в банке, его заработную плату, а также запретили регистрировать транспортные средства, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

После этого компенсация в размере 300 000 рублей была выплачена в полном объеме.