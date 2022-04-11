Кузбассовец потерял деньги фирмы из-за желания запастись белой бумагой

На уловку аферистки попался 47-летний директор новокузнецкой фирмы. Так, в рабочую смену ему позвонила неизвестная дама и предложила купить бумагу на выгодных условиях, предложение пробудило у потерпевшего интерес.

Он заказал 100 пачек бумаги и внес обязательную предоплату в размере 50 000 рублей. После получения средств женщина пообещала, что в ближайшее время бумага приедет к своему покупателю, однако, никаких листов работник не дождался, а выйти на связь с продавщицей не смог.

– В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленницы,– рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Лжеторговке за обман грозит до пяти лет лишения свободы.