Кузбассовец потерял четверть миллиона рублей из-за своей собаки

Инцидент произошел в Новокузнецком районе. Одним вечером на местную жительницу набросилась соседская собака. Животное повалило женщину и вцепилось в руку, причинив травмы предплечья и руки. Пострадавшую госпитализировали и определили, что в результате нападения ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Гражданка обратилась в суд с иском на хозяина собаки. Требования женщины в возмещении морального ущерба были удовлетворены, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Какое-то время кузбассовец уклонялся от выплаты, но после вмешательства приставов возместил пострадавшей женщине компенсацию в размере 250 тысяч рублей.