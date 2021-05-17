Кузбассовец потеряет дорогую иномарку в случае игнорирования долга перед трехлетней дочерью

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Новокузнечанин из-за скопившегося долга по алиментам попал под арест автомобиля. В случае неуплаты долга перед трехлетней дочерью он лишится своей иномарки.

В Новокузнецке судебные приставы заинтересовались мужчиной, который накопил долг по алиментам в 125 тыс. рублей. Как оказалось, у горожанина есть трехлетняя дочь, которой он должен помогать материально, однако платил ребенку от случая к случаю.


Сотрудники ведомства ознакомили мужчину с порядком погашения задолженности и мерами, которые будут принят в случае неуплаты. Однако это не смотивировало должника выплатить сумму. Тогда приставы пошли иным путем: арестовали находящийся в собственности у алиментщика автомобиль, оцененный в 500 тыс. рублей.


Если за десять дней кузбассовец не погасит долг, до машину продадут в счет его уплаты, сообщили в областном УФССП.

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