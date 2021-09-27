Кузбассовец после визита гостя лишился золотой цепочки и креста на 16 тысяч рублей

По данным стражей закона, житель Новокузнецка обратился за помощью в связи с тем, что у него пропали золотые украшения на сумму 16 000 рублей.

Под подозрением оказался гость потерпевшего, который в день исчезновения ювелирных изделий находился в его квартире.

— Мужчина пояснил, что находился в гостях у потерпевшего и, когда тот уснул, похитил с прикроватной тумбочки золотые цепочку и крест, после чего сдал их в ломбард, — пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате полицейские изъяли краденое и вернули законному владельцу. В отношении 28-летнего неоднократно судимого местного жителя возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Все материалы переданы в суд. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет.