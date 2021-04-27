Кузбассовец после ссоры с земляком ранил его ножом в магазине

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Мстительный 30-летний прокопчанин проводил обидчика, с которым поконфликтовал на улице, до торговой точки, чтобы там напасть на него с холодным оружием. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Уличный конфликт закончился поножовщиной в одном из магазинов кузбасского города: местный житель поссорился с 36-летним незнакомцем на улице и спустя некоторое время решил атаковать его. Получилось так, что "подходящее" для агрессора время пришлось как раз на тот момент, когда оба пребывали в торговой точке.


О потасовке мужчин персонал помещения с продуктами, расположенного по улице 40 лет Октября в Прокопьевске, сообщил правоохранителям – на место прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчин разняли, а агрессора задержали.


В итоге пострадавшему вызвали экипаж «скорой». Задержанного же передали сотрудникам полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

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