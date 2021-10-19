Кузбассовец пошел под суд за изготовление почти 900 бутылок алкоголя

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Житель Кемеровского района стал фигурантом уголовного дела за незаконное изготовление почти 900 бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщает полиция, 35-летний житель деревни Мозжуха разместил в пристройке своего дома самодельную лабораторию, где кустарным способом изготавливал алкоголь. Всего у мужчины изъяли 887 бутылок поддельной водки и коньяка общим объемом почти 500 литров.


Для создания контрафакта злоумышленник использовал пластиковую бочку объемом 300 литров, автоматическую насосную станцию, фильтры для очистки воды и поливочные пистолеты. Этиловый спирт он смешивал с водой, а затем добавлял другие компоненты для вкуса и цвета. После полученную жидкость мужчина разливал по бутылкам с этикетками и упаковывал в коробки.


Изъятый объем алкогольной продукции оценивается примерно в 200 тысяч рублей.


Теперь жителя Кемеровского района судят по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ за изготовление и хранение крупного объема спиртосодержащей продукции без лицензии. Ему грозит штраф от двух до трех миллионов рублей или до трех лет лишения свободы, передает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

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