Кузбассовец попытался вернуть жену смертельным поджогом семи квартир и угрозой убийством

Согласно данным Мариинского городского суда Кемеровской области, в ноябре 2019 года 33-летний житель Мариинска задумал прекратить общение своей жены и ее подруги, которую винил в уходе возлюбленной из семьи. Для этого мужчина решил поджечь крыльцо ее дома, однако он не учел, что здание окажется многоквартирным. Ночью он вылил бензин перед входов в дом и поджег, после чего отправился спать.

На следующий день от жены мужчина узнал, что в результате его поджога было уничтожено семь квартир. Помимо этого, в огне погибла одна женщина. Испугавшись последствий он выкинул одежду, в которой приходил к дому, так как она пахла бензином.

Спустя около месяца после поджога житель Мариинска решил попытаться вернуть жену и ребенка, с которым она уехала жить к матери, путем угрозы. Для этого он приехал домой к своей теще с баллоном, на котором было написано "Пропан", поставил его в коридоре, открутил вентиль и достал зажигалку, угрожая взорвать баллон.

Супруга злоумышленника сделала вид, что готова вернуться и начала собирать вещи. В это время ее мать успела сообщить о ситуации в полицию, после чего мужчина был задержан.

После расследования суд назначил ему три года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный попытался обжаловать приговор, однако его оставили без изменений. Исковые заявления на возмещение ущерба от владельцев сгоревших квартир Мариинский городской суд рассмотрит в гражданском судопроизводстве.