Кузбассовец попытался убить бывшую жену в присутствии детей

Сообщается, что в мае 2021 года 45-летний житель Юрги пришел к 37-летней бывшей жене для того, чтобы увидеться с детьми. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого женщина оскорбила экс-супруга нецензурной бранью. Мужчина разозлился, достал из кармана нож и нанес им несколько ударов женщине в грудь. Одиннадцатилетняя девочка, услышав крики матери, побежала на улицу и там попросила помощи у соседей, которые вызвали медиков и правоохранителей.

Потерпевшую госпитализировали, а ее бывшего супруга задержали на месте преступления. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Проведенная экспертиза показала, что в момент преступления кузбассовец отдавал себе отчет в том, что делает, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.