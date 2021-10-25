Кузбассовец попытался убить бывшую жену в присутствии детей

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Житель Кемеровской области покусился на жизнь своей экс-супруги. В этот момент в квартире находились дети.

Сообщается, что в мае 2021 года 45-летний житель Юрги пришел к 37-летней бывшей жене для того, чтобы увидеться с детьми. Между взрослыми начался конфликт, в ходе которого женщина оскорбила экс-супруга нецензурной бранью. Мужчина разозлился, достал из кармана нож и нанес им несколько ударов женщине в грудь. Одиннадцатилетняя девочка, услышав крики матери, побежала на улицу и там попросила помощи у соседей, которые вызвали медиков и правоохранителей.


Потерпевшую госпитализировали, а ее бывшего супруга задержали на месте преступления. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Проведенная экспертиза показала, что в момент преступления кузбассовец отдавал себе отчет в том, что делает, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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