Кузбассовец попытался продать поддельные сигареты на сумму более десяти миллионов рублей

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Житель Прокопьевска незаконно занимался сбытом табачной продукции. Он стал фигурантом уголовного дела.

37-летний прокопчанин пойдет под суд за незаконный оборот табачной продукции. Задержанный сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области пытался организовать канал сбыта немаркированных сигарет различных наименований индивидуальным предпринимателям города.

- Табачную продукцию он заказывал через Интернет, получал в транспортных компаниях Прокопьевска и Новокузнецка, а затем перевозил на склад для хранения и перепродажи, - передает ГУ МВД по Кемеровской области.

За восемь месяцев работы злоумышленник приобрел более 250 000 пачек сигарет общей стоимостью более десяти миллионов рублей.


Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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